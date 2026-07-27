Почина актерот Гоце Тодоровски

Објавено: 27/07/2026 08:28

По подолго боледување, на 75. годишна возраст синоќа почина легендарниот театарски, филмски и телевизиски актер и хуморист – Гоце Тодоровски, објави неговото семејство.

Тодоровски е роден 1951 година во Кичево.

По завршување на факултетот, тој се вработил во Драмскиот театар во Скопје и веднаш се истакнал како мошне надарен и суптилен комичар.

„Го напушти овој свет, а ми вети… Срцето не издржа, престана да работи. Го реанимираа направија сè, престана да дише на кислород ставен, практично апаратурата го држеше. Не издржа бе татко, а невидена желба за живот…“, напиша ќерката на актерот во својата објава на Фејсбук.

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MK News

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Автор: MK News

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Posted on: 27/07/2026 08:28
Posted in: Македонија
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