Првични резултати за градоначалници

Во 19 часот се затворија избирачките места на кои граѓаните денеска гласаа на осмите локални избори од осамостојувањето на државата, четврти по ред на кои се избираат градоначалници и советнички листи во 80 општини и Градот Скопје.

Партиите почнаа да ги бројат гласовите. Ова се првичните резултати за градоначалници според податоците на владејачката ВМРО-ДПМНЕ:

Гази Баба

ВМРО-ДПМНЕ 1 543

СДСМ 527

ЛЕВИЦА 30

Бутел

ВМРО-ДПМНЕ 1 422

СДСМ 276

ДУИ 740

Ѓорче Петров

ВМРО-ДПМНЕ 1 356

СДСМ 529

Левица 426

Аеродром

ВМРО-ДПМНЕ 338

СДСМ 142

Левица 165

Охрид

ВМРО-ДПМНЕ 2 561

Шајн 952

Битола

ВМРО-ДПМНЕ 941

СДСМ 383

Поинаку 298

Штип

ВМРО-ДПМНЕ 1 314

СДСМ 530

Велес

ВМРО 3 144

СДСМ 698

Карпош

ВМРО-ДПМНЕ 853

СДСМ 307

Левица 201

Искуство за успех 615