Првични резултати за градоначалници

Објавено: 19/10/2025 20:28

Во 19 часот се затворија избирачките места на кои граѓаните денеска гласаа на осмите локални избори од осамостојувањето на државата, четврти по ред на кои се избираат градоначалници и советнички листи во 80 општини и Градот Скопје. 

Партиите почнаа да ги бројат гласовите. Ова се првичните резултати за градоначалници според податоците на владејачката ВМРО-ДПМНЕ:

Гази Баба

ВМРО-ДПМНЕ 1 543
СДСМ 527
ЛЕВИЦА 30

Бутел

ВМРО-ДПМНЕ 1 422
СДСМ 276
ДУИ 740

Ѓорче Петров

ВМРО-ДПМНЕ 1 356
СДСМ 529
Левица 426

Аеродром

ВМРО-ДПМНЕ 338
СДСМ 142
Левица 165

Охрид

ВМРО-ДПМНЕ 2 561
Шајн 952

Битола

ВМРО-ДПМНЕ 941
СДСМ 383
Поинаку 298

Штип

ВМРО-ДПМНЕ 1 314
СДСМ 530

Велес

ВМРО 3 144
СДСМ 698

Карпош

ВМРО-ДПМНЕ 853
СДСМ 307
Левица 201
Искуство за успех 615

