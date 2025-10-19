Првични резултати за градоначалници

Во 19 часот се затворија избирачките места на кои граѓаните денеска гласаа на осмите локални избори од осамостојувањето на државата, четврти по ред на кои се избираат градоначалници и советнички листи во 80 општини и Градот Скопје.
Партиите почнаа да ги бројат гласовите. Ова се првичните резултати за градоначалници според податоците на владејачката ВМРО-ДПМНЕ:
Гази Баба
ВМРО-ДПМНЕ 1 543
СДСМ 527
ЛЕВИЦА 30
Бутел
ВМРО-ДПМНЕ 1 422
СДСМ 276
ДУИ 740
Ѓорче Петров
ВМРО-ДПМНЕ 1 356
СДСМ 529
Левица 426
Аеродром
ВМРО-ДПМНЕ 338
СДСМ 142
Левица 165
Охрид
ВМРО-ДПМНЕ 2 561
Шајн 952
Битола
ВМРО-ДПМНЕ 941
СДСМ 383
Поинаку 298
Штип
ВМРО-ДПМНЕ 1 314
СДСМ 530
Велес
ВМРО 3 144
СДСМ 698
Карпош
ВМРО-ДПМНЕ 853
СДСМ 307
Левица 201
Искуство за успех 615