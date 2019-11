Страшно сведоштво на момчето, кое се спаси од масакрот во Мексико (ВИДЕО)

Тринаесет годишниот Американец Девин Лангфорд , кој препепшачи 23 километри за да повика помош по масакрот на неговото семесјтво од мексикански нарко банди , раскажува како тие исти бандити на некој начин му го спасиле животот.

Лангфорд бил во автомобилот со неговата мајка Доун, браќата Брикстон (9 месеци), Коди (8 години), Ксандер (4), Тревор и Роган (2) и сестрите Кајли (14) и Мекензи Рејн (9) кога бандата од нарко картел во близина на мексиканскиот град Сонора отворила оган врз нивниот автомобил. Девет лица беа убиени во масакрот, чиј мотив сè уште не е познат. Брикстон, Кајли, Мекензи Рејни, Коди и Ксандер го преживеаја нападот , во кој загинаа Кристина Мари Ленгфорд Џонсон и Ронити Милер и нејзините четири деца .

Момчето плачело за време на телевизиското интервју за утринската програма ,,Good Morning America” во кое го опишува грозоморниот напад. Тој рече дека напаѓачите му кажале нему и на другите преживеани по пукањето да излезат од автомобилот и да легнат на земја, што им ги спасило животите, зашто автомобилот се запалил и изгорел. „Тие заминаа откако легнавме“, раскажа 13-годишникот.

Потоа, Лангфорд одел 23 километри за да најде помош за повредените помлади браќа и сестри кои ги сокрил во грмушките. „Се плашев дека некој ќе ме следи и некој друг ќе ме застрела“, раскажува Девин.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Hero teen in deadly Mexico massacre speaks out. “It felt like a lot of bullets.” @TomLlamasABC has the story. https://t.co/6q46Ko84We pic.twitter.com/wRzAiEsKne