ВИДЕО: Први снимки од децата од Тајланд – во карантин и никој не смее да им се доближи

Децата и нивниот тренер кои повеќе од 2 недели беа заробени во пештера на Тајланд успешно се опоравуваат во болница.

Тајландските власти објавиле први снимки од младиот фудбалски тим од болницата. Тие им се заблагодариле на сите кои им помогнале да излезат на површина, со традиционален тајландски поздрав -споени дланки.

Сите заено се во иста соба, со маски на лицето, судејќи по снимките, во добро расположение.

JUST IN: A hospital in Thailand has released video of the rescued soccer team in recovery https://t.co/721ZXxB2G5 pic.twitter.com/QTpqeKwvlz

— CNN (@CNN) July 11, 2018