Кривична за екс-директорот на УХМР- 488.000 ЕВРА ЗА СОМНИТЕЛНИ НАБАВКИ

Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава против девет физички и едно правно лице поради сомнежи за злоупотреба на службената положба и овластување и фалсификување исправа при спроведување набавки во Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР). Според МВР, со спорните постапки на две правни лица од Скопје и Битола им била овозможена противправна имотна корист во вкупен износ од 30.026.836 денари, односно околу 487.715 евра.

На 15 октомври 2026 година, Единицата за финансиски криминал при Секторот за криминалистички истраги во Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал поднела кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје против осум вработени во УХМР, управител на правно лице од Битола и едно правно лице од Скопје.