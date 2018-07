Сите зборуваат за навивањето на хрватската претседателка Колинда Грабар Китаровиќ. Освен што огнено ги бодреше фудбалерите од трибините, на крајот пушти и солза а и мајчински им честиташе на борбените момци.



Infantino thinking about how it’s gonna be awkward next time he hangs out with Putin. Gulati glad he’s not involved. pic.twitter.com/cnMFGkt4dl

— Caitlin Murray (@caitlinmurr) July 7, 2018