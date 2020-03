(ВИДЕО) Шефот на кинескиот Црвен Крст ги искара Италијанците: Oва не е можно, уште си одите по ручеци и забави…

Бројот на починати во Италија го надмина бројот на жртви во Кина од каде што се прошири вирусот ковид-19 на крајот на декември минатата година. Со оглед на тоа што ситуацијата во Кина по малку се подобрува, земјата одлучи да ѝ помогне на моментно најпогодената европска држава, Италија, пренесува Си-ен-ен.

“I don’t know what you’re thinking.” The head of a visiting Chinese Red Cross delegation helping Italy respond to the coronavirus crisis says the country is not doing enough to contain the virus pic.twitter.com/qF20zeHpde

— TIME (@TIME) March 20, 2020