Водоводот во Гостивар чека 2 години дозвола од државни патишта и уште ја нема добиено

Во врска со проектот „Водоснабдување на Гостивар II – SECO II“



Визуелни материали oд работите СЕКО: https://we.tl/t-AU1K5kxu2dzVtbya



Во јавноста деновиве се отворија повеќе прашања за реализацијата на проектот „Водоснабдување на Гостивар II – SECO II“, Со оглед на сериозноста на состојбата со водоснабдувањето и оправданата загриженост на граѓаните, ЈП „Комуналец“ Гостивар има обврска да ги соопшти фактите со кои располага и јасно да ги разграничи надлежностите на сите институции и субјекти вклучени во проектот.



Проектот беше финансиран со поддршка од Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања – SECO и Германската развојна банка – KfW. Градежните и техничките работи не ги изведуваше ЈП „Комуналец“, туку договорно ангажирани изведувачи, согласно одобрена проектна документација и под двоен стручен надзор.



Според документацијата и информациите со кои располага ЈП „Комуналец“, околу 98 проценти од предвидените работи се реализирани и тестирани. За изведените активности постојат технички записи, извештаи и видеодокументација. Поради тоа, не е основано целиот проект да се прикажува како нереализиран или како инвестиција без резултат.



За целосно оперативно поврзување на системот останува да се изведат работи на околу 600 метри од трасата, на дел за кој е неопходна согласност од Јавното претпријатие за државни патишта. Иако барањето за согласност е поднесено пред околу две години, таа сè уште не е издадена. Без ова одобрение, не постои законска можност да се продолжи со изведбата на тој дел од трасата.



Овој факт е суштински за разбирање зошто системот сè уште не е целосно ставен во функција. Затоа е потребно јасно да се разграничи изведбата на проектот од административните и институционалните пречки што го одложуваат неговото завршно поврзување.



ЈП „Комуналец“ не ја оспорува потребата од целосна проверка. Напротив, претпријатието е подготвено на надлежните институции, ревизорските тела и истражните органи да им ја стави на располагање документацијата со која располага. Доколку постои сомневање за пропуст, неизвршена обврска или ненаменско трошење средства, тоа треба да се утврди во стручна и законска постапка, со прецизно утврдување на одговорноста на секој учесник во проектот.



Во момент кога граѓаните со право бараат сигурно водоснабдување и јасни одговори, најважно е јавната дебата да се води врз основа на документирани факти, а институциите да се насочат кон отстранување на преостанатите пречки и целосно ставање на системот во функција.



ЈП „Комуналец“ Гостивар ќе продолжи навремено да ја информира јавноста за сите натамошни активности.