Драконски казни за 27 Април – Вкупно 211 години: Ова се казните кои ги доби секој од обвинетите

Објавено: 15/03/2019 16:50

Судот денеска изрече пресуди за случувањата во Собранието од 27 април.

Ова се пресудите:

Митко Чавков-18 години затвор.

Душко Лазаров-15 години затвор.

Горан Ѓошевски-Леви-15 години затвор.

Митко Пешов-15 години затвор.

Оливер Поповски-13 години затвор.

Мунир Пепиќ-15 години затвор.

Абдуљфета Алими-7 години затвор.

Оливер Радулов-13 години затвор.

Јане Ченто-15 години затвор.

Игор Југ-12 години затвор.

Александар Василевски-Нинџа-8 години затвор.

Никола Митревски-Кољо-15 години затвор.

Младен Додевски-12 години затвор.

Горанче Ангеловски-12 години затвор.

Влатко Трајковски-15 години затвор.

Вилијам Михајловски-14 години затвор.

Игор Дурловски е ослободен од обвинението.

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MK News

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Автор: MK News

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Posted on: 15/03/2019 16:50
Posted in: Македонија
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