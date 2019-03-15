Драконски казни за 27 Април – Вкупно 211 години: Ова се казните кои ги доби секој од обвинетите

Судот денеска изрече пресуди за случувањата во Собранието од 27 април.
Митко Чавков-18 години затвор.
Душко Лазаров-15 години затвор.
Горан Ѓошевски-Леви-15 години затвор.
Митко Пешов-15 години затвор.
Оливер Поповски-13 години затвор.
Мунир Пепиќ-15 години затвор.
Абдуљфета Алими-7 години затвор.
Оливер Радулов-13 години затвор.
Јане Ченто-15 години затвор.
Игор Југ-12 години затвор.
Александар Василевски-Нинџа-8 години затвор.
Никола Митревски-Кољо-15 години затвор.
Младен Додевски-12 години затвор.
Горанче Ангеловски-12 години затвор.
Влатко Трајковски-15 години затвор.
Вилијам Михајловски-14 години затвор.
Игор Дурловски е ослободен од обвинението.