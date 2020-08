Еве како изгледа Бејрут – Исчезнал цел кварт, расте бројот на мртвите

Сопругата и ќерката на либанскиот премиер Хасан Диаба повредени се во силната експлозија која денеска го потресе подрачјето недалеку од пристаништето на Бејрут, јавија арапските медиуми.

Арапската телевизиска станица „Ал Арабија“ наведува дека повредени се и неколку советници на премиерот Диаба.

Од експлозијата оштетена е и официјалната резиденција на претседателот на Либан, палатата Бабда. Од детонацијата уништени повеќе згради, како и Амбасадата на русија.

Различни извештаи пристигнуваат за жртви.

Болниците се преполни, сите служби се вработени на терен, а целата ситуација целосно го скрши гувернерот на Бејрут, Марван Абуд, кој плачеше пред новинарите.

Додека околу него можеше да се види чад и рушевини, Абуд ја спореди катастрофата со нуклеарните напади на Хирошима и Нагасаки за време на Втората светска војна.

Иако се сомнева дека експлозијата се случила во магацин на експлозивни материи во пристаништето, точната причина сè уште не е позната. Абуд потврди дека избувнал пожар и дека пожарникарите кои дошле да го изгаснат тогаш исчезнале.

„Ги бараме, 10 од нив во моментот недостасуваат. Личи на се што се случи во Јапонија, Хирошима и Нагасаки. Тоа ме потсетува на тоа. Никогаш не сум видел такво уништување во целиот мој живот. Ова е национална катастрофа”, рече тој низ солзи.

Beirut governor is literally crying while talking about the explosions, who likens them to Nagasaki and Hiroshima attacks pic.twitter.com/YPHqd1Sq2d

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 4, 2020